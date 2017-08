Gallipoli, affitti irregolari: \'Case pollaio\' in Salento

GALLIPOLI, 12 AGOSTO- Scoperte dalla Guardia di finanza le ‘case pollaio’ in Salento, piccoli edifici affittati ai turisti che non presentano i requisiti igienico sanitari idonei all’abitazione.

Dai controlli, avviati il 1 luglio, le forze dell’ordine avrebbero riscontrato che su ottocentoundici verifiche effettuate su tutta l’Italia, solamente un affitto su due risulterebbe regolare, tra cui trecentosettanta con locazione in nero.

Gran parte delle abitazioni sarebbero state scoperte a Gallipoli, località balneare molto gettonata soprattutto per i ragazzi con età compresa tra sedici e ventotto anni, fascia d’età in cui sarebbe sarebbero stati riscontrati il maggior numero di affitti in nero di ‘case pollaio’.

Ammonterebbero a undicimila trecento le verifiche effettuate dalle fiamme gialle nelle località turistiche, con una media di duecentoquaranta interventi giornalieri. I controlli, del piano straordinario di interventi per la tutela del periodo estivo, si sarebbero incentrati soprattutto nelle mete più ambite dai turisti, come mare, montagna e città d’arte.

Durante l’operazione sarebbero inoltre stati scoperti circa milleseicento esercizi commerciali che, nonostante la presenza di autorizzazione, non avrebbero comunicato l’inizio dell’attività o avrebbero evaso le tasse evitando l’emissione dei scontrini, e quattro centosessanta venditori abusivi, privi di licenza o permessi.

Alessia Terzo

Immagine da storiediquartiere.info