Gallipoli, veliero di migranti incagliato tra gli scogli

LECCE, 23 LUGLIO - Un gruppo di 49 migranti, a bordo di un veliero, rimasto incagliato fra gli scogli di Punta Pizzo, a sud del litorale della cittadina jonica, è stato tratto in salvo dai militari della Guardia costiera di Gallipoli e dai volontari della Croce Rossa Italiana.

I migranti, tutti maschi di origine pachistana, tra cui otto minorenni non accompagnati, sono stati soccorsi e condotti nel centro di accoglienza "Don Tonino Bello" di Otranto per le procedure di identificazione.

Non è la prima volta che una barca con migranti a bordo giunge sul litorale di Gallipoli. L'inverno passato, un altro veliero di 13 metri, usato probabilmente per il traffico di esseri umani, rimase incagliato sulle anguste scogliere di Punta Pizzo, dove restò bloccato per i mesi successivi.

All’alba di quella stessa giornata, le forze dell’ordine rintracciarono presso la statale 274 che da Gallipoli conduce a Leuca, nei pressi della “contrada li Monaci” un gruppo di 32 migranti composto da otto uomini, altrettante donne e 16 minori di nazionalità siriana.

Luigi Palumbo