Gaming online e sicurezza: valutare prima di giocare

Un po’ come avviene con i libretti informativi dei farmaci, prima di giocare online si dovrebbero sempre seguire delle indicazioni. Questa passione, infatti, richiede grande attenzione quando si approcciano le varie piattaforme di gaming sul web. La ragione sta nel fatto che non tutti i portali sono sicuri, e non tutti sono affidabili: la sicurezza informatica, infatti, non è una prerogativa di ogni sito web su piazza. Esistono dunque tantissimi fattori da pesare sulla bilancia: c’è la certificazione HTTPS SSL, ci sono i certificati di garanzia assegnati dall’AAMS, e c’è anche l’importanza di un anti virus aggiornato e professionale. Gaming online e sicurezza: quali sono gli aspetti da valutare prima di giocare?

Gaming online: la Licenza AAMS è fondamentale

Fra i tanti elementi da tenere a mente, prima di giocare ad un browser game, è il controllo delle garanzie assegnate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (AAMS). In assenza di questo certificato, un gioco online non può essere considerato legale, e dunque la piattaforma potrebbe essere non sicura o un tentativo di truffa. Per evitare qualsiasi problema in tal senso, è necessario consultare una lista delle slot online autorizzate dall’AAMS come ad esempio questa. Una volta trovata una selezione affidabile di casinò online certificati dall’AAMS, si potrà avere la certezza di approcciare un portale sicuro e degno di fiducia. Quali sono i requisiti che la AAMS valuta prima di assegnare il proprio bollino di qualità? Intanto l’affidabilità del sistema informatico, che deve essere protetto da eventuali violazioni esterne. Poi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato richiede anche la libertà di accesso al gioco in qualsiasi momento: questo per garantire all’utente un controllo costante.

Verificare la presenza del protocollo HTTPS

Un altro fattore determinante ai fini della valutazione di un casinò online è la presenza di un protocollo HTTPS SSL. Si tratta di un protocollo di comunicazione client-server che garantisce all’utente la sicurezza in rete attraverso l’accesso ad una piattaforma riconosciuta e dall’identità nota (dunque rintracciabile o verificabile). Inoltre, questo protocollo garantisce all’utente di ricevere informazioni e dati sicuri: dunque mette al riparo dal possibile utilizzo della connessione per trasmettere eventuali malware o porzioni malevoli di codice. C’è un altro aspetto da considerare, forse il più importante: la presenza della certificazione HTTPS SSL garantisce anche la protezione dei dati personali. Quando questi vengono inseriti all’interno dei form, vengono criptati e dunque resi inaccessibili.

Installare un anti virus aggiornato e di qualità

C’è un’ultima regola da seguire, prima di poter giocare online in totale sicurezza: l’installazione di un anti virus che sia moderno, costantemente aggiornato e professionale. Questo è fondamentale durante qualsiasi fase relativa alla navigazione sul web. Perché sceglierne uno che sia moderno? Intanto perché alcune minacce come i ransomware sono in grado di aggirare i software più anziani. Inoltre, pagando per un buon antivirus, si ha anche la certezza che il software verrà aggiornato con costanza: un fattore chiave, dato che le tecniche di hacking e di phishing sono sempre più avanzate e complesse da combattere.