Gaza, bombardamenti contro Hamas: due vittime

GERUSALEMME, 09 DICEMBRE - "Sabato mattina, le squadre di soccorso hanno trovato i corpi di due palestinesi morti negli attacchi aerei israeliani la scorsa notte nella parte nord della Striscia di Gaza", riferisce il portavoce del ministero della Sanità, Ashraf Al Qedra.

La notizia arriva dal ministero della Salute palestinese. I caccia avrebbero colpito quattro bersagli di Hamas, tra i quali due siti per la fabbricazione di armi, un deposito e un compound militare. Le vittime, che non facevano parte dell'organizzazione, avevano 28 e 30 anni.

Le forze israeliane hanno ammesso di aver lanciato gli attacchi in controbattuta, dopo che da Gaza erano partiti missili contro il territorio israeliano, uno dei quali è caduto su Sderot senza fare vittime. Si tratterebbe del terzo lancio di razzi a partire dal territorio di Gaza verso Israele nella giornata di ieri.

Stando a quanto riferito da un portavoce militare, i caccia avrebbero colpito un centro di addestramento e un deposito di armi. Da notizie diffuse a Gaza e riportate dal quotidiano israeliano Haaretz, si evince che quindici persone sono rimaste ferite nell'attacco.

Le incursioni dei caccia israeliani fanno seguito alla giornata di protesta palestinese contro la decisione statunitense di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Durante gli scontri con l'esercito israeliano erano morti due palestinesi. In definitiva, la dichiarazione unilaterale del presidente Usa Donald Trump che ha riconosciuto Gerusalemme capitale dello stato d'Israele porterebbe con sé pesanti conseguenze in termini di vite umane, e non solo.

