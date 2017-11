Gaza: Israele avverte Jihad islamica, 'giocate col fuoco. Tensione elevata dopo distruzione di un suo tunnel da Gaza

TEL AVIV, 12 NOVEMBRE - Israele ha lanciato un monito severo alla Jihad islamica affinchè si astenga dal lanciare alcun attacco in ritorsione alla distruzione di un suo tunnel condotta dall'esercito due settimane fa in territorio israeliano, presso la linea di demarcazione con Gaza.

Nella deflagrazione sono rimasti uccisi 14 miliziani e soccorritori palestinesi. I corpi di cinque di essi sono rimasti in Israele. ''Siamo al corrente dei piani che la Jihad islamica sta tramando contro Israele'' ha affermato in un messaggio video in arabo il coordinatore israeliano per le attività nei Territori, gen.Yoav Mordechai. ''Essa - ha aggiunto - sta giocando col fuoco, sulle spalle degli abitanti di Gaza, a scapito della riconciliazione palestinese (fra Hamas e al-Fatah, ndr) e a danno dell'intera Regione''.

Mordechai ha chiarito che se malgrado gli avvertimenti la Jihad islamica realizzasse i propri progetti, la reazione

israeliana si rivolgerebbe anche ad altri, ossia anche a Hamas che ancora controlla di fatto Gaza. Oggi a ridosso della striscia di Gaza e' iniziata una esercitazione militare israeliana.