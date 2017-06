Gb, arcivescovo Welby: "Insabbiati abusi sui bambini"

LONDRA, 22 GIUGNO – Una dichiarazione che ha scatenato scalpore, quella pronunciata dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, leader della chiesa anglicana, che ha confessato che sono stati insabbiati gli abusi sessuali su bambini e ragazzi commessi in passato da un vescovo.

La rivelazione è giunta a seguito della pubblicazione di un report indipendente, dal titolo “Abuse of Faith”, sul caso di Peter Ball, ex vescovo di Lewes, condannato nel 2015 a scontare 32 mesi carcere, reo di numerose molestie, ma è stato rilasciato dopo soltanto 16 mesi, nonostante abbia ammesso di aver abusato di 18 minori.

Welby ha poi espresso tristezza per la chiesa inglese che per lungo tempo ha nascosto casi di abusi da parte di ex vescovi, senza tutelare le vittime: “La Chiesa ha nascosto piuttosto che cercare di aiutare coloro che erano abbastanza coraggiosi per auto-dichiararsi e accusarsi”, e continuando “È stato un comportamento imperdonabile e sconvolgente”. Riguardo al rapporto sulla condotta disdicevole di Ball, l’arcivescovo ha dichiarato che “la chiesa ai suoi livelli più alti e per molti anni lo ha sostenuto in modo sfavorevole”.

Caterina Apicella