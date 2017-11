GB: collisione elicottero-aereo nei pressi di Aylesbury, almeno 4 le vittime

AYLESBURY, 17 NOVEMBRE – La tranquilla cittadina inglese di Aylesbury, nella Contea sudorientale del Buckinghamshire, è stata scossa da una tragedia riportata dall’edizione online del Daily Mail. Nei grigi cieli britannici, infatti, si sarebbe verificato un grave incidente tra un aereo ed un elicottero, entrambi in volo, a causa del quale avrebbero perso la vita almeno 4 persone.

I due velivoli coinvolti nella collisione sarebbero entrambi decollati dal piccolo aeroporto di Wycombe, non lontano dal luogo dell’incidente, ma non sono ancora chiare agli inquirenti le circostanze in cui il fatto sarebbe accaduto. È probabile, comunque, che entrambi i piloti stessero volando ad una quota molto bassa, come dimostrato dal fortissimo boato udito da testimoni che si trovavano nella zona di Waddesdon Manor, storica dimora neo-rinascimentale che si trova 6.6 miglia (10.6 km) a ovest di Aylesbury.

I soccorsi sono prontamente giunti sul posto, con numerose autopompe ed ambulanze, tuttavia i paramedici non hanno potuto fare altro che accertare la presenza delle prime quattro vittime, mentre è stato disposto l’utilizzo di un drone che sta sorvolando la zona boschiva circostante per segnalare la presenza di altri superstiti tra le macerie precipitate.

Non si tratta dell’unico incidente aereo registrato negli ultimi tempi in Gran Bretagna: due anni fa, infatti, nel corso di un Air Show, un jet Hawker Hunter si schiantò sulla superstrada A27, vicino alla città di Brighton, colpendo alcune automobili. In quella circostanza furono sette le persone che persero la vita, più altri diversi feriti.

Francesco Gagliardi

Fonte immagine: telegraph.co.uk