GB, May: «I prossimi passi su Mosca ancora da valutare»

LONDRA, 17 MARZO - La Gran Bretagna sta valutando “i prossimi passi con i suoi alleati”. Queste le parole pronunciate dalla premier britannica Theresa May durante un forum del partito conservatore davanti i media. «Il Regno Unito non tollererà mai alcuna minaccia ai cittadini britannici o di altri Paesi sul suo territorio da parte del governo russo», ha detto ancora sottolineando come Mosca abbia palesemente violato la legge internazionale e la Convenzione sulle armi chimiche.

L’avvelenamento della spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia sembra aver aperto un regolamento di conti criminale e un nuovo caso politico e diplomatico che fa ripensare subito al clima teso tra Occidente e Russia presente durante la Guerra Fredda. In risposta a quello che il governo britannico ha ritenuto un vero e proprio attacco al Regno Unito, la premier conservatrice ha annunciato nei giorni scorsi l’espulsione di 23 diplomatici russi, ritenuti agenti dell’intelligence. Analoga misura è stata annunciata questa mattina dal ministero degli esteri russo. Mosca ha inoltre ritirato il proprio consenso all’apertura del consolato generale britannico a San Pietroburgo e interrotto le attività del British Council sul territorio a causa del loro status non definito.

Un clima teso, aggravato dall’apertura a Londra di un’altra inchiesta per l’omicidio di un altro esule russo, Nokolai Glushkov, trovato senza vita lo scorso 13 marzo, per quelli che dall’autopsia sono stati identificati come segni di pressione, forse di strangolamento.

Intanto i governi europei sembrano divisi sulla risposta effettiva nei confronti di Mosca. Merkel, Macron e Gentiloni hanno espresso la loro solidarietà alla prima ministra May, ma prima di una azione effettiva bisognerà aspettare la settimana prossima, quando i governi europei discuteranno dell’avvelenamento al Consiglio Ue.



Ilaria Bertocchini

Foto: www.newstatesman.com