Gb: 70mila pound di multa ai Tories per scandalo spese elettorali

LONDRA, 16 MARZO- L'Electoral Commission ha comminato ai Tories una multa di 70mila sterline. Il partito conservatore della premier Theresa May è accusato di aver violato "in modo significativo" i regolamenti nelle politiche del maggio 2015, in cui il Tory Cameron ebbe la meglio sul Laburista Miliband, e in tre elezioni suppletive nel 2014, non dichiarando 275 mila sterline.

La multa è la più alta mai comminata dalla commissione elettorale britannica, che ha sottolineato come i conservatori abbiano sfruttato un "vantaggio finanziario" rispetto ai partiti concorrenti. La polizia sta verificando le responsabilità di singoli candidati Tories che avrebbero superato i limiti di spesa: secondo quanto riportato da Sky News, sarebbero 24 i deputati coinvolti e 12 le forze di polizia impegnate nell'indagine.

Marta Pietrosanti

fonte: Ansa

foto: smartweek.it