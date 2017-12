Gdf: operazione \'Prenatale Protetto\', sequestrati a Cosenza 7 milioni di giocattoli e luminarie

COSENZA, 8 DICEMBRE - La Guardia di finanza di Cosenza ha sequestrato oltre sette milioni di luminarie e giocattoli natalizi, carenti dei contenuti minimi informativi obbligatori per legge e potenzialmente pericolosi per i consumatori.

E' il bilancio dell'operazione 'Prenatale Protetto', al fine di prevenire la commercializzazione di prodotti nocivi destinati agli acquirenti ignari del pericolo. L'attivita' svolta dalle Fiamme gialle ha consentito di individuare diverse imprese gestite da soggetti di nazionalita' cinese, dislocate nell'area urbana cosentina e in quella silana, che nel periodo precedente a quello natalizio si erano rifornite di ingenti quantitativi di articoli sospetti. I primi controlli si sono indirizzati nei confronti di imprenditori che ponevano in vendita luci natalizie fabbricate nei Paesi dell'area asiatica e prive delle necessarie certificazioni sulla sicurezza.Risalendo la filiera distributiva, ulteriori controlli sono stati effettuati nei confronti di aziende all'ingrosso venditrici dei medesimi prodotti. Nel corso degli interventi i finanzieri cosentini hanno rinvenuto milioni di luminarie, costituenti veri e propri impianti di illuminazione, avvolte in bobine della lunghezza di centinaia di metri e pronte a essere vendute ai clienti in violazione delle prescrizioni sulla sicurezza e sulla trasparenza del codice del consumo. Le luci sequestrate erano destinate al decoro degli ambienti domestici e avrebbero esposto i consumatori al rischio di incidenti o cortocircuiti derivanti dal possibile surriscaldamento delle guaine protettive. Altrettanto pericolosi per la salute degli acquirenti, soprattutto per quelli piu' giovani, i giocattoli natalizi funzionanti elettricamente connotati da estrema fragilita' a causa della scarsa qualita' del materiale utilizzato per la costruzione degli stessi e sprovvisti di istruzioni e avvertenze per l'uso senza rischi. A conclusione dell'operazione sono stati posti sotto sequestro oltre sette milioni tra luminarie ed altri gadgets natalizi ed i legali rappresentanti delle sette societa' sono stati segnalati alle autorita' amministrative per l'accertamento delle violazioni amministrative e la confisca dei beni.