Gela, uccise le sue due figlie. Assolta perché incapace di intendere e di volere

GELA, 28 MARZO - Giuseppa Savatta, la donna che il 27 dicembre uccise le sue due figlie di 7 e 9 anni, è stata assolta. Lo ha deciso il Gup del Tribunale di Gela poiché l’imputata, secondo quanto emerso dalle perizie psichiatriche, era “incapace di intendere e di volere al momento dei fatti contestati".

Il giudice ha però stabilito che fino a quando persisterà la pericolosità sociale, la donna dovrà trascorrere un periodo in una Rems, Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive.

Giuseppa Savatta, insegnate di sostegno precaria, uccise le sue due bimbe all’interno dell’abitazione in via Passaniti, a Gela. Le piccole furono soffocate. La donna disse ai Carabinieri di aver agito in preda ad un raptus, scaturito dalla paura che il marito potesse lascarla e abbandonare le figlie. Dopo il duplice figlicidio, la Savatta tentò di togliersi la vita bevendo candeggina e cercando di soffocarsi con il tubo della doccia.

Luigi Cacciatori

Immagine da leonardo.it