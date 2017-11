Gela, uomo ucciso a coltellate in seguito a una lite

ROMA, 23 NOVEMBRE - A Gela (Caltanissetta) una normale e a primo impatto banale lite familiare si è trasformata in una tragedia.

Un disoccupato, Maurizio Peritore, 33 anni, è stato accoltellato mortalmente dal cognato Giuseppe Cinardi, 50 anni, alla fine di una delle tante discussioni nell’appartamento situato in via Attica, all’interno del quartiere Scavone.

La vittima era già stata precedentemente coinvolta in diverse inchieste per spaccio di droga, ed inoltre non aveva buoni rapporti col suo assassino. I due litigavano spesso e nell’ultima lite si sono scontrati in casa, entrambi armati di coltello: tra i due ad avere la peggio è stato sicuramente Peritore, mentre Cinardi dopo essere stato fermato dai carabinieri si trova ora ricoverato e piantonato in ospedale e versa in condizioni abbastanza gravi.

Entrambi gli individui abitavano in due palazzine adiacenti e sembra che tra loro ci fossero spesso delle liti per motivi di interessi, dato che tutti e due avevano precedenti penali. Peritore, dopo il colpo, è morto all’istante sotto il portico di casa sua, Cinardi sembra che abbia provato ad allontanarsi ma senza successo.

I carabinieri del repertato territoriale di Gela sono intervenuti insieme ad un’ambulanza dell’ospedale, dove il ferito è stato ricoverato e dove viene piantato dai militari dell’arma.

Fonte immagine: www.tarantinitime.it

Alessio De Angelis