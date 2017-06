Genova: deceduti fratello e sorella per malnutrizione

GENOVA, 06 GIUGNO – In un alloggio della Caritas, a Genova, sono stati rinvenuti i corpi di due fratelli, un uomo, di 68 anni, ed una donna 60enne.

Secondo quanto rilevato dalle prime analisi del medico legale, la morte dei due fratelli sarebbe avvenuta una settimana fa. La causa del decesso, non ancora definita con certezza, sembrerebbe essere imputabile ad una forma estrema di malnutrizione, l’inedia, caratterizzata da una grave riduzione nell'apporto di vitamine, nutrienti ed in generale di energia all'organismo umano. Se non curata causa danni permanenti agli organi e può anche portare alla morte. Sul luogo, è attualmente operativa la polizia scientifica per comprendere la dinamica dell’accaduto, ed inoltre, sono stati trovati un libretto postale con 15mila euro, un portafogli con 400 euro ed un barattolo di proteine in polvere.

Caterina Apicella