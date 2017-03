Genova, fuma in auto con il figlio di otto anni: multata dai Carabinieri

GENOVA, 20 MARZO - Multa da 110 euro per una casalinga trentatreenne fermata dai Carabinieri mentre fumava una sigaretta in auto alla presenza del figlio di otto anni. La vicenda è accaduta lo scorso sabato pomeriggio a Pontedecimo, frazione alla periferia di Genova.

Stando a quanto appreso, i militari hanno fermato la donna alla guida dell'automobile invitando lei e suo marito, anch'egli presente, a scendere dall'abitacolo. Secondo quanto scrive il quotidiano La Stampa, per non turbare il bimbo, i Carabinieri hanno fatto allontanare i coniugi dal mezzo di trasporto per comunicare alla donna che aveva infranto la normativa entrata in vigore a gennaio 2016 che prevede il divieto di fumare in auto alla presenza di una donna incinta o di un minore. La multa a chi viola tale disposizione è pari a 55 euro se il minore ha più di 12 anni, mentre raddoppia se ha un'età inferiore.

Risulta possibile che l'automobilista si sia scusata e abbia ammesso di non essere a conoscenza dell'infrazione commessa.

Luigi Cacciatori

Immagine da automobilismo.com