Genova, in 17 senza biglietto: capotreno chiama carabinieri

GENOVA, 3 GIUGNO – Un ritardo di circa un’ora e venti minuti è stato accumulato dal dell’interregionale 10140, treno del mare che ieri sera riportava i turisti da Savona a Torino. La motivazione? 17 passeggeri senza biglietto, di cui 10 magrebini e 7 italiani.



Il capotreno del convoglio ha richiesto l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Cairo Montenotte, intervenuti intorno alle 20:45 presso la stazione di San Giuseppe di Cairo



Le diverse pattuglie che erano sul territorio e il personale del Nucleo Operativo hanno provveduto a fare scendere i "clandestini", tutti saliti alla stazione di Savona, i quali dopo essere stati identificati ed essersi dotati del biglietto sono stati fatti ripartire alla volta del capoluogo piemontese con il successivo treno delle 21:50.



Nei giorni scorsi i militari erano intervenuti sulla stessa linea per un altro convoglio fermato dal capotreno per gli atti vandalici compiuti da un gruppo di giovani che tornavano in Piemonte dopo una giornata al mare.

Maria Azzarello