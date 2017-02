Genova, incendio in un appartamento di Via Odessa: feriti una mamma e i due figli

GENOVA, 18 FEBBRAIO - È probabilmente un’esplosione in cucina ciò che ha fatto divampare un incendio in un appartamento di via Odessa, a Genova. Nel rogo sono rimaste ferite tre persone, una donna di 36 anni trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino e i due figli di 12 e 10 anni, meno gravi, trasportati in codice giallo al Gaslini.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Via Odessa è stata chiusa al traffico per permettere ai mezzi di soccorso di operare.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine genovaquotidiana.com)