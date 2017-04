Genova, M5S: Procura chiede archiviazione per garante Beppe Grillo

GENOVA, 14 APRILE - La Procura di Genova ha chiesto l’archiviazione per il garante M5S Beppe Grillo, dopo la denuncia presentata da Marika Cassimatis, che aveva sporto denuncia nei suoi confronti ed inoltre nei riguardi del deputato penta stellato Alessandro Di Battista.

La Cassimatis, esclusa nonostante la vittoria nelle primarie online, e poi successivamente riammessa in seguito all’ordinanza del Tribunale, ‘accusava’ Grillo e Di Battista per diffamazione. Grillo aveva infatti scritto nel proprio blog sulla Cassimatis, ritenendola responsabile di aver recato un danno al Movimento. Da lì la battaglia legale intrapresa dalla professoressa di geografia.

L’accusa politica di Grillo è legata ad alcuni like posti dalla Cassimatis sui post del sindaco di Parma Federico Pizzarotti e del consigliere di Genova Paolo Putti, considerati non allineati alla causa grillina dai vertici del Movimento. Secondo i pm non vi sarebbero tuttavia gli estremi della diffamazione, poiché le parole di Grillo e Di Battista rientrerebbero «nella dialettica interna del partito e nel normale confronto politico».

La questione non finisce tuttavia qui, poiché posta su un doppio piano, civile e penale. Se la controversia penale dovesse chiudersi, resterebbe invece quella civile, che al contrario starebbe al momento facendo prevalere le ragioni della Cassimatis.

foto da: ilfattoquotidiano.it

Cosimo Cataleta