Genova, dodicenne accoltellata in strada

26 FEBBRAIO, GENOVA - Una ragazzina di soli 12 anni è stata accoltellata per strada a Teglia, nel quartiere di Rivarolo a Genova, nel primo pomeriggio. La giovane è ora ricoverata all'ospedale pediatrico Gaslini con una ferita all'addome. La Squadra mobile di Genova sta cercando di ricostruire l'accaduto.

Il padre è stato sentito dagli investigatori in veste di testimone. L’uomo, di origini ecuadoriane, ha dichiarato alle autorità che la figlia è stata colpita con un coltello da un uomo con il quale lui stava discutendo presso un distributore di benzina. Dell’aggressore, al momento, non si trovano tracce. La testimonianza è ancora al vaglio degli investigatori.

I particolari della vicenda ancora non risultano chiari. Secondo alcuni, sarebbe stato l’uomo a portare in ospedale la figlia ferita senza chiamare i soccorsi e poi sarebbero stati i medici dell’ospedale ad avvertire le forze dell’ordine.

La ragazzina ferita è sottoposta in queste ore ad un delicato intervento chirurgico. I medici dell'ospedale pediatrico Gaslini mantengono riservata la prognosi. Secondo quanto si è appreso dalla direzione sanitaria dell'ospedale, riporta il Messaggero.it , l'intervento avrebbe evidenziato che la ferita subita dalla ragazzina con un'arma da taglio non sarebbe profonda e non avrebbe leso organi vitali.

Laura Carrara

Fonte foto: tecnicaospedaliera.it