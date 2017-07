Genova: minorenne muore dopo aver assunto una pastiglia di MDMA

GENOVA, 29 LUGLIO - Una ragazza di sedici anni originaria di Chiavari è deceduta la scorsa notte per un arresto cardiaco provocato dall'assunzione di una pastiglia di MDMA, potente metanfetamina.

A riferirlo è la polizia che si sta occupando del caso. La giovane avrebbe trascorso la serata assieme ad alcuni amici, due maggiorenni e due coetanei, in un appartamento di via Corridoni, quartiere San Martino. Intorno alle 2 di notte il gruppo avrebbe raggiunto la stazione Brignole per andare in un locale in centro.

La vittima avrebbe accusato un malore e gli amici avrebbero prontamente chiamato un'ambulanza. Giunta al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, la ragazza sarebbe morta circa un'ora dopo il ricovero. La Squadra Mobile indaga su quanto accaduto e chiede informazioni agli amici rispetto allo spacciatore che avrebbe venduto la pasticca alla giovane. In corso anche una perquisizione nell'abitazione.

Luna Isabella

(foto da infooggi.it)