Genova, uccide il marito dopo una lite "Mi picchiava tutti i giorni"

GENOVA, 23 GIUGNO - Una donna di trentanove anni, Alessia M., ha ucciso a coltellate il marito Alessio R., di trentacinque anni, al culmine dell'ennesima lite violenta.

“Mi picchiava praticamente tutti i giorni. Quell’uomo aveva trasformato la mia vita in un incubo. Ero costretta a uscire di casa con gli occhiali e le sciarpe anche d’estate per coprire i lividi che mi procurava. Aveva un coltello in mano. Cosa dovevo fare? L’ho disarmato e mi sono difesa”, ha spiegato Alessia davanti all'avvocato Gabriella De Filippis e il pm Paola Crispo, specializzata in reati contro i più deboli.

“Ha iniziato ad attaccarmi, ad offendermi, io ho reagito”, ha continuato. Quando però ha cominciato a raccontare cosa è successo nel corso di tutta la lite e, soprattutto nel momento dell'omicidio, si è mostrata confusa, come se non ricordasse lucidamente il momento.

Secondo quanto riporta la donna, l'uomo sarebbe stato denunciato due volte per violenze e maltrattamenti.

Le dichiarazioni di Alessia sono ora al vaglio delle forze dell'ordine.

Chiara Fossati

immagine da imperiapost.it