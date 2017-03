Genova, uomo gambizzato in un bar davanti a un bambino

GENOVA, 7 MARZO - Ieri sera, intorno alle 20.00, è avvenuta una sparatoria all'interno del “Bar Mario” di Cornigliano, in via Vetrano, in provincia di Genova. La proprietaria del bar, Giada S., in quel momento si trovava in bagno mentre il suo piccolo, di un anno e mezzo, era insieme alla nonna nel locale. Ad essere ferito alla gamba è stato un senegalese, accerchiato da tre albanesi sul bancone del bar.

“Ho preso mio figlio in braccio e ho ringraziato il cielo. Poi ho visto “As”, un nostro cliente abituale, uno che non ha mai creato problemi. Perdeva sangue da una gamba. Mia mamma tentava di aiutarlo. L’ho visto barcollare e cadere su un camioncino posteggiato. Sembrava morto. Solo allora ho lasciato il mio bambino per andare a sentirgli i battiti, per capire se avevo appena assistito a un omicidio”, ha riferito Giada, molto spaventata da ciò che è accaduto nel suo locale.



Secondo le prime indagini l'accaduto potrebbe essere avvenuto a causa di un debito di droga che il giovane senegalese aveva con i tre uomini. Sono però tutt'ora in corso le indagini per approfondire le cause.

Chiara Fossati

immagine da www.barlettanews.it