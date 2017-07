Gentiloni ad Accumoli: continua l\'impegno del Governo nella ricostruzione post sisma

RIETI, 5 LUGLIO - Il premier Paolo Gentiloni si trova ad Accumoli per visitare i cantieri del progetto Sae-Cns.

Il presidente del Consiglio è accompagnato dal Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Cosi' Gentiloni nel corso della sua visita ai cantieri di Accumoli: "Siamo qui ad Accumoli, insieme al sindaco e al presidente della Regione Lazio, per verificare l'avanzamento dei lavori. Si sta lavorando molto qui.

Come sempre più in fretta possibile. Ad Accumoli si vede il lavoro che si sviluppa. L'impegno del governo continua, lo dobbiamo agli abitanti di Accumoli. Dobbiamo innanzitutto finire le Sae e questo è un impegno che ci vede in prima linea".

Luna Isabella

(foto da infooggi.it)