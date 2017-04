Gentiloni: " Brexit non era implosione dell' UE"

ROMA, 27 APRILE – Il primo ministro Paolo Gentiloni è intervenuto alla Camera dei Deputati in vista del Consiglio europeo straordinario del 29 aprile prossimo, che avrà ad oggetto la Brexit.

“Coloro che temevano o speravano che la Brexit sarebbe stata una miccia per l’implosione dell’Unione Europea si sono sbagliati”, così il premier ha commentato il percorso dell’UE nell’anno successivo al referendum nel Regno Unito, in particolar modo nelle settimane che hanno seguito le celebrazioni dello scorso 25 marzo.

Il premier ha poi parlato della linea da adottare nelle negoziazioni, ricordando che “sarebbe un errore pensare che la posizione inglese debba essere punita con una vendetta esemplare” e che i rapporti con Londra debbano essere giusti ed equi. Gentiloni ha inoltre escluso che in futuro l’Italia possa tenere atteggiamenti aggressivi nei confronti di chi voglia uscire dall’Unione.Al centro dell’attenzione anche la posizione dei cittadini europei residenti nel Regno Unito, il 15% dei quali sono italiani: “abbiamo il dovere e diritto di pretendere tutele e diritti certi, immediatamente applicabili e non discriminatori” ha affermato il premier sul punto.

I negoziati con Londra si preannunciano lunghi e complessi. In particolar modo sarà cruciale trovare un accordo sulla posizione delle decine di migliaia di lavoratori europei residenti oltremanica e sulla futura collocazione del Regno Unito nello spazio economico europeo.



Gli orientamenti da seguire nel corso delle trattative saranno approvati nell'imminente Consiglio europeo straordinario, convocato secondo la procedura prevista dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea, che disciplina l'uscita di uno Stato membro dall'UE. La tendenza dei 27 leader è di non adottare un approccio punitivo, restando però intransigenti sul non concedere privilegi a Londra.

Paolo Fernandes



Foto: infooggi.it