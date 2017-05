Gentiloni commenta dati Istat sull'occupazione: "Premiate le scelte di questi anni"

ROMA, 31 MAGGIO - Il Premier Paolo Gentiloni sceglie Twitter per commentare i dati diffusi quest'oggi dall'Istat relativi al tasso di disoccupazione, sceso all'11,1%, nel mese di aprile.

"#Istat, crescono i posti di lavoro, disoccupazione al minimo. Premiate le scelte di questi anni. Fiducia nell'Italia e impegno che continua", ha scritto il Primo ministro ponendo dunque l'accento sulle manovre poste in essere dall'Esecutivo negli ultimi anni per risollevare l'economia italiana e per porre un'inversione di tendenza al fenomeno della disoccupazione.

Da quanto ha rilevato l'Istituto Nazionale di Statistica, il tasso di disoccupazione ad aprile 2017 è diminuito di 0,4 punti su marzo e di 0,6 punti su aprile dello scorso anno fissandosi all'11,1%, il dato più basso dopo settembre 2012.

Matteo Renzi, dalla piattaforma Facebook, ha invece così commentato i dati divulgati dall'Istat: "Oltre 800 mila nuovi posti di lavoro, disoccupazione in calo dal 13% all'11%. Vogliamo continuare: lavoro per tutti, non reddito di cittadinanza con sussidi e assistenzialismo".

Luigi Cacciatori

Immagine da quotidiano.net