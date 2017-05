Gentiloni firma i decreti: l\'anticipo pensionistico è ora operativo

ROMA, 23 MAGGIO –Su Twitter il premier Paolo Gentiloni annuncia: "Firmati decreti anticipo pensionistico, #apesocial #apeprecoci, operativo meccanismo di anticipo pensione per decine di migliaia di persone".



Disoccupati e lavoratori disagiati potranno fare domanda per anticipare gratuitamente la pensione di tre anni e sette mesi, anche chi ha iniziato prima dei 19 anni e si trova ora nella situazione prevista dal decreto, potranno ritirarsi con 41 anni di contributi, in anticipo di un anno e 10 mesi per gli uomini e di dieci mesi per le donne.

Le domande per l'accesso all'Ape sociale andranno presentate entro il 15 luglio, mentre chi raggiunge i requisiti nel 2018 dovrà fare domanda entro il 31 marzo 2018.



L'Ape sociale spetta a chi ha 63 anni , è senza lavoro e senza pensione diretta. Queste le condizioni per fare domanda: disoccupato e senza ammortizzatori da almeno 3 mesi, invalido civile almeno al 74%, coniuge o parente di primo grado disabile, assistito da almeno 6 mesi. In tutti e tre i casi occorrono 30 anni di contribuzione. Richiesti 36 anni per chi ha svolto negli ultimi 6 anni su 7 un'attività gravosa: dal conciatore di pelli ai trasportatori, dagli infermieri turnisti ai facchini, dagli insegnanti di scuola pre-primaria agli operatori ecologici.

I potenziali beneficiari del decreto per il 2017 sono di 60.000 persone, mentre altri 45.000 potrebbero avere i requisiti nel 2018.



