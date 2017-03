Gentiloni: "l'abrogazione delle norme sui voucher è una decisione coerente"

ROMA, 17 MARZO - Il Consiglio dei ministri ha abrogato le disposizioni in materia di voucher ed appalti che avrebbero dovuto essere oggetto del referendum promosso dalla CGIL.

L'esito del Consiglio è stato salutato con soddisfazione da parte del premier Paolo Gentiloni, che ha parlato di soppressione di uno "strumento deteriorato e non più in grado di dare una risposta efficiente e moderna".

"Avevamo la risposta sbagliata per un'esigenza giusta" ha poi precisato il capo dell'esecutivo, ribadendo come sia necessario procedere ad una discussione sull'argomento che coinvolga tanto il Parlamento quanto le parti sociali.

Gentiloni ha inoltre sottolineato come l'abrogazione, pienamente coerente con gli orientamenti emersi nelle aule parlamentari, consenta di evitare una logorante campagna elettorale nei prossimi mesi che non avrebbe giovato alla già complessa situazione politica ed economica in cui attualmente versa il Paese.

La decisione produrrà i suoi effetti a partire dal 1 gennaio 2018, al fine di garantire l'utilizzo dei voucher già acquistati.

Paolo Fernandes



Foto: infooggi.it