Gentiloni, liberazione Del Grande è frutto dell\'impegno diplomazia. Gabriele è in Italia

ROMA, 24 APRILE - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, secondo le informazioni divulgate da Palazzo Chigi, ha parlato questa mattina con il padre di Gabriele Del Grande, il giornalista toscano liberato questa mattina dopo essere stato trattenuto per due settimane in un centro di detenzione amministrativa in Turchia.

Il Premier ha raggiunto telefonicamente Massimo Del Grande, al quale ha espresso la sua grande soddisfazione per la liberazione di Gabriele. "La liberazione è frutto dell'impegno svolto con discrezione e determinazione dalla nostra diplomazia", ha detto Gentiloni, mentre la replica del padre del trentacinquenne toscano è stata la seguente: "Oggi è una bellissima giornata".

Gabriele Del Grande è in Italia Poco dopo le 10, Gabriele Del Grande è arrivato in Italia. Il reporter italiano è atterrato all'aeroporto di Bologna, con un aereo della Turkish Air Lines. Ad attenderlo, il ministro Alfano. Del Grande, che si era recato in Turchia il 7 aprile per fare alcune interviste, da anni documenta i flussi migratori sul blog Fortress Europe, l'osservatorio sulle vittime dell'emigrazione di cui è fondatore. Il 9 aprile Gabriele è stato fermato dalle autorità turche al confine col la Siria, nella regione di Hatay. Dopo essere stato tenuto nel centro di identificazione ed espulsione di Hatay, il blogger è stato poi trasferito in un analogo centro a Mugla, in stato di isolamento. Il 21 aprile, per la prima volta da quando era stato trattenuto in isolamento, il documentarista e giornalista trentacinquenne di Lucca aveva incontrato in carcere il console italiano e un avvocato di fiducia. La vicenda e la scarsità di informazioni, nonché il capo di accusa inerente i motivi dell'arresto, avevano portato nei giorni scorsi una mobilitazione del web con campagne e iniziative sui social network.

L'annuncio della liberazione, invece, è stato affidato ad un tweet dal ministro Alfano questa mattina. Anche l'ex premier Matteo Renzi ha espresso su Twitter contentezza per l'arrivo in Italia di Del Grande, nonché i complimenti all'Esecutivo italiano per come ha gestito la vicenda: "Gioia per la liberazione di Gabriele. Un abbraccio a lui e alla famiglia. Bravo a Paolo Gentiloni e al Governo #iostocongabriele".

Luigi Cacciatori

Immagine da ilmattino.it