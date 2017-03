Gentiloni: no alle rigidità europee sull\'immigrazione

ROMA, 8 MARZO - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, si è espresso oggi al Senato riguardo il temi delle politiche sociali, dell'immigrazione e della sicurezza, argomenti che verranno trattati al prossimo Consiglio dell'UE il 25 marzo a Roma.

Durante il proprio discorso Gentiloni avrebbe detto no alla rigidità europea con le "virgole" sui bilanci e no ala "rigidità distratta" sui temi dell'immigrazione.



"Il problema dell'immigrazione non lo cancella neanche il mago Merlino.", afferma il premier durante le comunicazioni al Senato, continuando inoltre che "è possibile sostituire quella clandestina irregolare e micidiale per i migranti con flussi e canali", confermando ancora che risulterebbe proprio questo l'obiettivo dell'Unione Europea sperando che " a Bruxelles si facciano passi in più per aiutare il lavoro di avanguardia dell'Italia".

Alessia Terzo

