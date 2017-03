Gentiloni: "Non vogliamo una Europa divisa"

ROMA, 24 MARZO - "Non vogliamo una Europa divisa, l'Europa è unita e indivisibile, ma vogliamo anche andare avanti su una idea comune di Europa, in aree ad esempio come difesa, sicurezza. Abbiamo bisogno di una maggiore integrazione e rivendichiamo un ruolo globale per l'Europa", lo ha affermato il Premier Gentiloni durante l'incontro con le associazioni imprenditoriali europee nella biblioteca di Palazzo Chigi.

Nel corso del convegno, in cui erano presenti anche Vincenzo Boccia ed Emma Marcegaglia, il presidente del Consiglio avrebbe continuato il proprio discorso confermando che "l'Europa si trova di fronte a differenti sfide anche nuove da Brexit al rinascere del protezionismo" e che si ha "una opportunità per reagire".

Gentiloni avrebbe inoltre aggiunto durante il proprio discorso che rivendicheranno un ruolo globale per l'Europa e, per tale motivo bisogna cooperare con le associazioni per "sostenere il libero scambio, la crescita, una agenda per l'innovazione, e anche una Europa sociale".

Sono state consegnate questa mattina durante l'incontro con gli industriali dell'Ue le dichiarazioni al Premier Gentiloni rappresentante depositario, al presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ed al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk.

In occasione, la presidente di Business Europee Emma Marcegaglia e il leader di Confindustria Vincenzo Boccia, avrebbero inoltre concluso la dichiarazione di comune accordo comunicando che ritengono che il " 2017 sia un anno decisivo" e per tale motivo vorrebbero dare tutto il loro contributo "per assicurare un cambio di rotta, dimostrando ancora una volta che il successo politico, economico e sociale del progetto europeo può essere raggiunto solo insieme" e che questo sarebbe il momento giusto per "scegliere: o avere successo insieme o diventare irrilevanti separatamente".

Alessia Terzo

Immagine da lavocechestecca.com