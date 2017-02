Gentiloni, su Pil: "Dati incoraggianti. Governo determinato per riforme crescita"

ROMA, 14 FEBBRAIO - Non si è fatto attendere il commento del Premier Paolo Gentiloni, dopo aver appreso i dati inerenti la stima del Pil, pubblicati quest'oggi dall'Istat. Il presidente del Consiglio ha affidato ad un tweet il suo pensiero: "Dati Istat su Pil incoraggianti". Il capo dell'Esecutivo ha inoltre fatto sapere che il "Governo è determinato a proseguire le riforme per favorire la crescita".

Nel comunicato dell'Istituto Nazionale di Statistica si evince che nel 2016 il PIL corretto per gli effetti di calendario è aumentato dell'1,0%. La variazione annua del PIL stimata sui dati trimestrali grezzi è invece pari a +0,9% (nel 2016 vi sono state due giornate lavorative in meno rispetto al 2015).

"La variazione acquisita del Pil per il 2017 è pari a +0,3%". Lo calcola l'Istat in base alle stime preliminari sull'andamento dell'economia italiana nel 2016. La crescita acquisita è quella che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nei restanti trimestri dell'anno.

Luigi Cacciatori

Immagine da radioradio.it