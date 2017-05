Gentiloni, viaggio in Cina per la nuova "via della seta"

CROTONE, 16 MAGGIO 2017 - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha partecipato al "Belt and Road Forum" di Pechino, l'iniziativa dedicata al piano di sviluppo infrastrutturale cinese per la connessione tra Asia ed Europa. Con l'occasione, il premier ha tenuto anche diversi bilaterali a sostegno delle relazioni tra i due Italia e Cina.

"L'amicizia tra l'Italia e la Cina trova una nuova opportunità in questo grande progetto della Belt and Road Initiative", ha detto Gentiloni. "Oggi", ha proseguito, "nei nostri incontri avremo l'occasione di confermare e rilanciare attraverso contatti permanenti e frequenti tra i due governi l'azione tra l'Italia e la Cina".

Per Gentiloni, il Belt and Road Forum di Pechino è stato un "segnale positivo di apertura verso il commercio e il multilateralismo" e "una tappa importante anche per i rapporti bilaterali" tra Italia e Cina. Il Forum, inoltre, "ha rappresentato il concretizzarsi dell'idea che la Cina ha lanciato negli ultimi anni e la condivisione di questa idea da parte di un numero importante di Paesi rappresentativi della comunità internazionale".

Gentiloni ha poi ricordato l'avvicinarsi dei cinquanta anni di relazioni tra le due nazioni, che ricorrerà nel 2020. Le celebrazioni saranno "l'occasione per mettere tutte le nostre forze a moltiplicare le nostre relazioni. All'origine c'è l'amicizia tra due antiche civiltà che ritrovano oggi, sulla Via della Seta, la loro antica comunanza".

Gentiloni, poi, ha esteso i saluti del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita in Cina nel febbraio scorso, e ha rivolto al premier cinese l'invito a visitare l'Italia il prossimo anno.

Daniele Basili

immagine da governo.it