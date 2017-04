Gentiloni vola da Trump. Terrorismo e sicurezza globale i principali temi del colloquio

WASHINGTON, 20 APRILE - Il Premier Paolo Gentiloni incontrerà alle 15 di oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La Casa Bianca sarà teatro dei tanti e delicati temi caldi che verranno affrontati in questa prima giornata di visita in Nord America da parte del Presidente del Consiglio, che domani sarà ad Ottawa dove in Parlamento colloquierà con l'omologo canadese Justin Trudeau.

Con il tycoon si parlerà soprattutto di politica estera e delle linee guida che il premier intende perseguire affinché ci sia un rapporto proficuo e di collaborazione con l'America, sottolineando il nostro impegno militare nelle aree di crisi ma anche la capacità di dialogo, dalla Russia ai Paesi arabi e del Nord Africa. Il Mediterraneo dunque al centro del dialogo, come perno dei rapporti transatlantici.

Non mancheranno di sicuro riflessioni e confronti sulle possibili strategie difensive da mettere in atto per far fronte alla minaccia del terrorismo islamico ed attuare una sicurezza globale condivisa.

Secondo alcune indiscrezioni, il Premier ricorderà a Trump il contributo che il nostro Paese sta fornendo in termini di sicurezza, logistica militare e cooperazioni in territori chiave come quello afgano, in Iraq, in Kosovo, in Libia, in Libano.

Luigi Cacciatori

Immagine da ilpost.it