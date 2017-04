George Bush senior ricoverato in ospedale per una polmonite

WASHINGTON, 19 APRILE - L'ex presidente George H. W. Bush è stato ricoverato in ospedale a Houston per una "forma leggera di polmonite". È quanto si apprende dalle agenzie di stampa internazionali, che citano come fonte il portavoce del quarantunesimo presidente degli Usa.

Il ricovero sarebbe avvenuto lo scorso venerdì a causa di una tosse persistente e la polmonite è stata già curata dal personale medico, che però ha trattenuto nel nosocomio il novantaduenne per la convalescenza. Bush senior, che soffre del morbo di Parkinson ed è costretto in sedia a rotelle, lo scorso gennaio era stato già ricoverato per due settimane nella stessa struttura sanitaria sempre a causa di una polmonite batterica.

In un comunicato appena pubblicato dal suo portavoce, si apprende che "George Bush è di ottimo umore" e che resterà sotto controllo al Methodist Hospital finché non avrà ripreso le forze.

Prima di candidarsi alla presidenza, George Herbert Walker Bush ricoprì altre importanti posizioni politiche tra le file del Partito Repubblicano, fu membro della Camera dei rappresentanti e direttore della Central Intelligence Agency. È il più anziano ex presidente veterano della seconda guerra mondiale. Comunemente chiamato George H. W. Bush o George Bush senior per distinguerlo dal figlio George W. Bush, anch'egli divenuto presidente dal 2001 al 2009, ha un altro figlio attivo in politica, Jeb, che è stato governatore della Florida dal 1999 al 2007.

Luigi Cacciatori

credit: reuters.com