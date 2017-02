Germania: 68 persone intossicate all\'areoporto di Amburgo

BERLINO, 12 FEBBRAIO - L'aeroporto di Amburgo è stato chiuso al pubblico per un'ora in seguito allo sprigionamento di una sostanza per ora ignota, che ha provocato malori a 68 persone. I primi “cattivi odori” erano stati avvertiti nella zona in cui vengono controllati i passeggeri e i bagagli a mano. I sintomi più comuni tra i presenti sono: tosse, occhi rossi e lacrimanti, e problemi di respirazione i malori accusati.

Dopo la chiusura dello scalo tutte le persone sono state portate in sicurezza. Per alcuni soggetti è stato necessario il ricorso al pronto soccorso. Sebbene non sia ancora chiaro cosa abbia causato le intossicazioni ,lo scalo è stato poi riaperto intorno alle 14.



Secondo il portavoce dei vigili del fuoco, la sostanza ignota sarebbe fuoriuscita dall'impianto di condizionamento dell'aria dei terminal 1 e 2 dell'aeroporto Plaza. Dalla conferenza stampa tenutasi alcuni minuti fa è stata trovata“una capsula di spray al peperoncino è stata trovata in un cestino. I vigili del fuoco, ipotizzano che potrebbe essere stato questo gas urticante a provocare “l’intossicazione di 68 persone” nell’aeroporto di Amburgo, in Germania, in seguito allo sprigionamento della sostanza negli impianti di climatizzazione. I vigili del fuoco però escludono che si sia trattato di “un attacco terroristico”.

