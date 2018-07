Germania, accoltella passeggeri su un autobus: più di 10 feriti

LUBECCA, 20 LUGLIO - A Lubecca, nel nord est della Germania, un uomo a bordo di un autobus si è scagliato contro gli altri passeggeri armato di un coltello da cucina.

Almeno 12 persone sarebbero rimaste ferite, di cui 2 gravemente.

La polizia, che ha arrestato l’aggressore, ha confermato che non ci sono vittime smentendo i media locali che avevano parlato di un morto.

Un giornale di Lubecca, il Luebecker Nachrichten, ha riportato le dichiarazioni di un testimone oculare secondo cui l’aggressore all’improvviso avrebbe tirato fuori il coltello dalla zaino e avrebbe iniziato ad attaccare le persone. L’autista, resosi conto di quello che stava accadendo, avrebbe fermato l’autobus e avrebbe aperto le porte per far uscire i passeggeri, dopo di che sarebbe stato aggredito a sua volta.

Secondo il giornale, il procuratore della zona non può ancora escludere che si tratti di un attacco terroristico.

Attualmente non si conoscono altri dettagli sull’accaduto ma in questo momento sarebbe in corso una grossa operazione della polizia

