Germania, accoltella persone su bus: almeno otto feriti. Arrestato assalitore

LUBECCA (GERMANIA), 20 LUGLIO - Paura a Lubecca, dove nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, un uomo armato di coltello ha attaccato diverse persone su un autobus di linea, ferendone almeno otto. Due passeggeri avrebbero riportato ferite gravi, ma al momento le informazioni sulle loro condizioni di salute sarebbero frammentarie. Le vittime, fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita. L’assalitore, descritto dai media locali come un uomo di circa trent’anni originario dell’Iran, è stato arrestato dalla Polizia dopo essere stato bloccato da alcuni passeggeri.

Secondo una prima ricostruzione dell’evento, il criminale ha estratto dallo zaino un grosso coltello da cucina e si è scagliato contro i passeggeri del bus, che marciava diretto a Travemuende. L’autista ha prontamente fermato il mezzo e ha aperto le porte per consentire alle persone di fuggire, ma è stato a sua volta aggredito dall’offender.

Ancora ignote le motivazioni del gesto. Dalle parole del portavoce della procura di Lubecca, Ulla Hingst, si apprende che al momento nessuna ipotesi può essere scartata e non ci sono elementi per escludere totalmente, o per confermare, una motivazione terroristica.

Luigi Cacciatori