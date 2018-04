Germania, armato di coltello crea il panico in una panetteria: ci sono feriti. Ucciso l\'assalitore

FULDA, 13 APRILE - Un uomo armato di coltello ha aggredito diverse persone, ferendone gravemente alcune. L’aggressione si è verificata alle 4.30 del mattino in una panetteria alla periferia di Fulda, in Germania. L’assalitore è stato ucciso dalla Polizia.

Secondo quanto riportano i media locali l’uomo, del quale le autorità preposte non hanno ancora diffuso le generalità, avrebbe prima aggredito e ferito il titolare dell’esercizio commerciale e altre persone e poi, quando è arrivata la Polizia, ha scagliato pietre contro gli agenti. A quel punto, è stato freddato con un colpo di pistola.

Sono state avviate le indagini per chiarire la matrice dell’attacco. Non è escluso che possa trattarsi di un criminale comune, anche se il modus operandi potrebbe far pensare ad un’offensiva riconducibile ad un lupo solitario dell’autoproclamato Stato Islamico.

Luigi Cacciatori