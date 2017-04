Germania, arrestato soldato tedesco: pianificava attentato xenofobo

BERLINO, 27 APRILE- La Procura di Francoforte ha annunciato l'arresto di un soldato dell'esercito tedesco accusato di aver pianificato un attentato. Si tratterebbe di un primo sottotenente di 28 anni proveniente da Offenback e stazionato a Illkrich, in Francia. L'arresto è avvenuto ad Hammelbrug, dove il militare stava seguendo un corso. A riportarlo è la Bild online.

L'agenzia tedesca Dpa, informa inoltre che il movente dell'attentato in preparazione sarebbe stato di matrice xenofoba. La Bild racconta che, secondo le indagini della Procura di Francoforte, nel 2015 il giovane si era spacciato per siriano ed aveva chiesto asilo nella città bavarese, vivendo poi in un centro profughi.

fonte: ansa

foto: tgcom24.mediaset.it

Marta Pietrosanti