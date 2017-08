Germania, infermiere sospettato di aver ucciso 84 persone

BERLINO, 28 AGOSTO - Sta suscitando molto scalpore in Germania la storia dell’infermiere Nils Hogel: l’uomo, già condannato all’ergastolo nel 2015 per aver ucciso due pazienti e per aver tentato di uccidere altre due persone in una clinica di Delmenhorst, è ora sospettato di aver ucciso ben 84 persone tra il 2000 e il 2005 con overdose di medicine cardiache.

Le nuove accuse proverrebbero dall’indagine a carico dell’uomo. La polizia non ha infatti smesso di indagare sull’operato dell’infermiere, analizzando centinaia di cartelle cliniche negli ospedali in cui l’uomo avrebbe lavorato. Il capo della polizia Johann Kuehme avrebbe affermato che le autorità sono in possesso di prove per l’uccisione delle 84 persone. Le vittime potrebbero anche essere di più, perché alcuni dei copri sarebbero stati cremati.

foto da: today.it

Cosimo Cataleta