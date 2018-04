Germania, oggi oltre 800 persone festeggeranno il compleanno di Adolf Hitler

BERLINO, 20 APRILE – Il 20 Aprile del 1989 nasceva Adolf Hitler. Oggi, 20 Aprile 2018, si terrà una celebrazione in onore del suo compleanno. Sembra una barzelletta, ma è tutto vero: il festival “Schild und Schwert” (che in tedesco significa “scudo e spada”, e le cui iniziali, “SS”, non sono certo casuali), attende circa 800 partecipanti, ma molti parlano anche di una affluenza che potrebbe superare le 3500 persone.

Il programma dell’evento, che si tiene a Ostritz, cittadina al confine con la Polonia e la Repubblica Ceca, prevede una serie di attività che si snoderanno nella giornata di oggi e in quella di domani. Tra queste attività, oltre ai dibattiti, non mancheranno incontri di combattimento e concerti, e sarà offerta ai presenti anche la possibilità di tatuarsi. L’organizzatore è Thorsten Heise, membro del piccolo partito ultranazionalista NPD, che è riuscito nel suo intento, convincendo la Corte Costituzionale circa la scarsa minaccia esercitata dal festival, visto il pubblico limitato a cui si rivolge. D’altra parte, la stessa Costituzione tedesca, non ha reale potere al riguardo, in quanto garantisce ai cittadini il diritto di realizzare riunioni pacifiche all’aperto, a patto che non vengano esposti simboli nazisti, come la svastica.

La reazione dei movimenti antifascisti tedeschi non si è fatta attendere: in concomitanza con lo “Schild und Schwert”, è stata indetta una contro-dimostrazione in centro città, definita “festa della pace” . Durissimo è il commento di Sascha Elster, portavoce del movimento “Rechts Rockt Nicht” : “Se le persone possono incontrarsi e festeggiare il compleanno di Hitler senza problemi, è evidente che le nostre leggi e la nostra società, sono malate”.

Dal canto suo, il capo della polizia locale, ha garantito un asserragliamento delle forze dell’ordine in ogni angolo della città.



fonte immagini: Daily Mirror

Flaminia Costanzi