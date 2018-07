Germania: possibile crisi di governo

BERLINO, 2 LUGLIO - La cancelliera Angela merkel, in carica dal 2005, mai come adesso si è trovata in difficoltà. L’alleanza storica tra il suo partito (la CDU) e la CSU, che dura dal 1949, rischia per la prima volta di spezzarsi.

Il motivo del disaccordo è la politica della Merkel sui migranti, giudicata troppo morbida da Horst Seehofer, ministro degli Interni e leader della Csu, che si è detto pronto a rassegnare le dimissioni dalla presidenza del suo partito e a rimettere l’incarico di governo se la cancelliera non ascolterà le sue rischieste.

Seehofer infatti, non ha apprezzato l’accordo firmato dalla Merkel allo scorso consiglio europeo in quanto non permetterebbe il "respingimento alla frontiere dei rifugiati gia' registrati in altri Paesi", come da lui chiesto alla cancelliera.

La decisione definitiva del ministro, annunciata "entro i prossimi tre giorni", potrebbe arrivare già questa sera dopo l’incontro tra lui e la Merkel che è stato fissato per le 17:00.

