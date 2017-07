Germania, sparatoria in discoteca: almeno due morti

COSTANZA, 30 LUGLIO - Notte di terrore nella discoteca Grey Club di Costanza: intorno alle 4.30, un uomo di cui ancora non sono state diffuse le generalità, ha sparato con una mitragliatrice sulle persone che si trovavano all'interno del locale. Il bilancio diffuso dai media sarebbe di due morti - compreso l'offender - e almeno quattro feriti gravi.

L'autore de gesto, secondo quanto riportano i media locali, è stato individuato e ferito dalla Polizia nel corso di un inseguimento. Sarebbe deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Non è chiaro se l'aggressore abbia agito da solo o se possa aver avuto dei complici. Le indagini sono ancora in corso e, al momento, nessuna informazione sarebbe ancora trapelata. Quanto alla dinamica precisa e al movente, nessuna tesi è ancora stata suffragata dalle autorità. Non si sa se il gesto possa avere una matrice di natura terroristica, anche se il modus operandi farebbe pensare ai deliri di un lupo solitario.

Luigi Cacciatori

Immagine da parlamentonews.it