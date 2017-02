Germania, Steinmeier nuovo presidente

BERLINO, 12 FEBBRAIO - L'ex ministro degli Esteri della Germania Frank-Walter Steinmeier è stato eletto capo dello Stato. L'assemblea federale si è espressa in suo favore a maggioranza assoluta, 931 voti su 1253.L’ex ministro degli Esteri è il dodicesimo presidente e resterà in carica per cinque anni.

L’ex ministro degli Esteri socialdemocratico era stato proposto come candidato comune dalla Grande coalizione di Cdu, Csu e Spd. Ai voti c’erano i 1.260 membri dell’Assemblea straordinaria, riuniti nel Bundestag, uno speciale collegio elettorale composto dai 630 deputati e da una serie di persone del mondo della cultura, dello sport e della società civile, scelte dai partiti.

Le prime parole da presidente di Steinmeier sono state un elogio della Germania diventata simbolo di speranza nel mondo. "Non è meraviglioso che il nostro Paese, questa patria difficile, sia diventato per molti nel mondo un'ancora di speranza? Anche dopo la riunificazione c'era un po' di risentimento contro gli stranieri, ed è stata superata. Sono sicuro che ci riusciremo anche oggi".

Il domenicale della Frankfurter Allgemeine definisce Frank-Walter Steinmeier come l'uomo dell'unità, non della divisione, un “grande mediatore, grande "meccanico delle dinamiche del potere".

Steinmeier è assolutamente convinto che gli interessi della Germania e quelli dell'Ue siano una cosa sola. Il neopresidente è soprannominato il presidente “anti-Trump” per la sua riservatezza, il suo rigore e per non amare i facili populismi.



Laura Carrara

Fonte foto:greece.greekreporter.com