Germania, via alla legalizzazione del matrimonio gay

BERLINO, 30 GIUGNO - La Germania legalizza il matrimonio per le coppie omosessuali. La legge che lo prevede è stata infatti approvata dal Parlamento tedesco (Bundestag) con 393 voti, al netto di 226 contrari. La norma è passata tuttavia non senza un dibattito serrato tra le forze politiche, in un clima piuttosto acceso e che ha visto la Cancelliera Angela Merkel esprimersi per il No, salvo libertà di voto ai deputati in coalizione.

La legge ha ottenuto l’approvazione del Bundestag grazie ai voti di Spd, Linke e Grunen. Per la Germania, si tratterebbe di un provvedimento storico, stante la decisione della Cancelliera di lasciare libertà di voto ai membri del Parlamento rispetto al proprio partito. Avrebbe votato contro invece, oltre alla Merkel, il capogruppo Cdu, Volker Kauder.

In riferimento ad un primo bilancio, deve segnalarsi una “vittoria” dell’Spd, che aveva proposto la legge e ha ottenuto l’apertura del Cdu di Angela Merkel, la quale non si è di fatto opposta fermamente alla proposta dei socialdemocratici. La Cancelliera aveva tuttavia commentato la propria decisione di votare contro: «Per me il matrimonio è fondamentalmente un’unione fra uomo e donna, e per questo ho votato contro».

L’approvazione della legge porta ad un nuovo passo avanti sui diritti degli omosessuali, già da tempo tutelati in Germania con la legge sulle unioni civili. L’apertura della Merkel, senza tuttavia votare a favore, ha di fatto spianato la strada verso un momento storico per la Germania, i cui cittadini saranno chiamati al voto per le elezioni politiche di settembre.

foto da: bundestag.de

Cosimo Cataleta