Gerusalemme, rimossi metal detector dalla Spianata delle Moschee

GERUSALEMME, 25 LUGLIO- Secondo quanto riferito dal quotidiano Haaretz, il governo israeliano avrebbe dato il via per l’eliminazione dei metal detector agli ingressi della Spianata delle Moschee di Gerusalemme.

In seguito alle proteste che hanno visto convolte la capitale di Israele e la Cisgiordania, durante la riunione di gabinetto di riunione durata quattro ore, il governo avrebbe deciso di rimuovere i cercametalli installati in seguito all’attacco avvenuto il quattordici luglio dall’ingresso della Spianata che porta alla Moschea di Al Aqsa. La sicurezza dei luoghi, da quanto accertato da un alto funzionario israeliano, sarà ugualmente in vigore attraverso “mezzi tecnologicamente avanzati” che renderanno tutte le “ispezioni accurate”.

Secondo una nota dell’ufficio del pimo ministro Benyamin Netanyahu, il gabinetto di sicurezza israeliano, avrebbe accolto “la raccomandazione di tutti gli organismi di sicurezza di sostituire le ispezioni attraverso i metal detector con ispezioni di sicurezza basate su tecnologie avanzate e su altri mezzi».

I metal detector, la cui rimozione sarebbe iniziata questa mattina, saranno sostituiti da telecamere di sorveglianza, decisione che, secondo il direttore della Moschea del Monte del Tempio, non risulterebbe stata gradita da molti fedeli musulmani.

Alessia Terzo

Immagine da commons.m.wikimedia.org