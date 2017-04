Gessica Notaro, la miss sfregiata con l\'acido,al CostanzoShow mostra per la prima volta il suo volto

ROMA, 20 APRILE – Terribile la storia di violenza subita dalla 27enne di Rimini, che è stata aggredita e infine deturpata con delll'acido dal suo ex fidanzato capoverdiano, Jorge Edson Tavares. Per la prima volta, Gessica Notaro, ha raccontato la sua storia mostrando i segni sul suo viso.



Gessica aveva già rivelato le cicatrici di questa indifendibile violenza davanti al giudice all'udienza a porte chiuse nel processo per stalking, dove il suo ex Tavares è stato rinviato a giudizio. "Non mi interessa incontrarlo, lui ora è niente per me. Ma sarò in aula perché voglio che mi veda, deve sapere quello che ha fatto. Allora mi sentirò a posto", aveva detto la ragazza per annunciare la sua presenza in tribunale.



Ora ha voluto far vedere a tutti, in tv, la sua condizione, in modo che tutti possano vedere che "questo non è amore". L’ex miss Romagna 2007, addestratrice di leoni marini al delfinario di Rimini e cantante agli esordi, ha raccontato che, dopo la prima denuncia nel confronti dell'ex, la procura chiese l'arresto per il capoverdiano, ma il gip di Rimini lo negò disponendo il divieto di avvicinamento alla ragazza. Qualche mese dopo, a gennaio, Tavares la aggredì sotto casa con l'acido. Lui ora è in carcere a Forlì e si definisce innocente.



Costanzo durante l’intervista ha chiesto un intervento del ministro della giustizia Andrea Orlando, per aprire un'inchiesta sulla vicenda: il ministro, intervenuto al telefono, ha dato appuntamento a Gessica per giovedì prossimo.



Intanto per affrontare i costi delle cure Gessica ha aperto un conto corrente a lei intestato, per chi volesse aiutarla (IBAN IT94U0628524227CC0648113567 (causale: "per le tue cure")



Maria Minichino



(fonte immagine tgcom.it)