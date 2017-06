Giallo sulla Msc Musica: brasiliana sparisce nella notte, in piena navigazione

VENEZIA, 20 GIUGNO - È domenica pomeriggio, la nave Msc Musica lascia il porto di Venezia diretta verso Brindisi con l'equipaggio al completo. Dopo poche ore, però, proprio un membro dell'equipaggio manca all'appello: si tratta di una donna brasiliana di trentasei anni, della quale non è stato ancora rivelato il nome.

L'assenza della donna viene notata quando la nave si trova già in mare aperto e costringe il comandante a chiedere aiuto alla guardia costiera e a fare marcia indietro per cercarla. Lo stesso fanno le altre navi nelle vicinanze, come obbligano le leggi del mare, una volta allertate. È dunque subito scattata la procedura d'emergenza per i dispersi in mare, la quale ha impiegato le unità della guardia costiera e delle capitanerie di porto di stanza a Ravenna, Ancona, Pescara e Trieste.

L'allarme è stato lanciato intorno all'una di notte, quando i colleghi della donna sudamericana si sono resi conto della scomparsa, dopo aver effettuato ricerche accurate sia nelle aree riservate al personale che in quelle dei passeggeri: nessuna traccia lungo i quasi trecento metri e i sedici ponti della nave. Intanto la Musica ha raggiunto, nella serata di ieri, il porto di Brindisi, in ritardo sulla tabella di marcia. Una volta sbarcati i passeggeri, a bordo sono riprese le indagini per individuare la brasiliana, ancora dispersa.

Claudio Canzone

Fonte foto: crociere.net