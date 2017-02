Gianfranco Fini indagato per riciclaggio

ROMA, 14 FEBBRAIO - L'ex presidente della Camera e leader di An Gianfranco Fini, secondo quanto riportano gli organi di stampa, è indagato per riciclaggio nell'ambito dell'inchiesta che ha portato la Guardia di Finanza al sequestro di beni per 5 milioni alla famiglia Tulliani.

All'ex presidente della Camera è stato consegnato un avviso di garanzia e risulta possibile che l'iscrizione nel registro degli indagati sia scaturita dalle perquisizioni eseguite nel mese di dicembre 2016 a carico di Sergio e Giancarlo Tulliani. "L'avviso di garanzia è un atto dovuto. Ho piena fiducia nell'operato della magistratura, ieri come oggi" ha detto Fini all'Adnkronos.

Sembrerebbe, secondo quanto appreso dall'Ansa, che gli accertamenti bancari e finanziari sui rapporti intestati alla famiglia Tulliani abbiano "portato alla luce nuove condotte di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio posti in essere - dal 2008 in poi - da Sergio, Giancarlo, Elisabetta Tulliani e Gianfranco Fini".

Nel corso della mattinata di oggi, la Guardia di Finanza, coordinata dalla Dda di Roma, ha eseguito nei confronti dei Tulliani un decreto di sequestro preventivo di beni che ammonterebbe a 5 milioni di euro. L'attività investigativa ha portato a dicembre dello scorso anno all'emissione di un'ordinanza di custodia in carcere nei confronti di Francesco Corallo, Rudolf Theodor, Anna Baetsen, Alessandro La Monica, Arturo Vespignani e Amedeo Laboccetta, ritenuti presumibilmente appartenenti a un'associazione a delinquere transnazionale dedita a peculato, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Secondo quanto ipotizzato dagli investigatori, i profitti ottenuti dall'associazione mediante il riciclaggio, sarebbero stati utilizzati da Corallo in attività economiche e finanziarie e anche in acquisizioni immobiliari. Sembrerebbe, inoltre, che una parte dei presunti profitti siano stati destinati anche ai membri della famiglia Tulliani.

Luigi Cacciatori

Immagine da ilfattoquotidiano.it