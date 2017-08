Giappone a caccia di balene, Sea Shepherd si arrende

TOKYO, 30 AGOSTO – La Sea Sherpherd getta la spugna. L'organizzazione internazionale senza fini di lucro la cui mission è quella di fermare la distruzione dell'habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo, sventola bandiera bianca di fronte alle capacità tecnologiche delle baleniere giapponesi.

Dopo dodici anni di battaglie il gruppo di attivisti ambientali, definiti eco-terroristi da Tokio, abbandona la sua campagna annuale di ostruzione delle baleniere giapponesi nei mari antartici. Seppur riconosce una manifesta inferiorità tecnologica, il gruppo punta il dito contro i «governi ostili» Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda di «essere in lega» con il Giappone, frenando le attività di protesta dell’organizzazione per i loro interessi economici.

L’annuncio della resa è arrivato dal fondatore canadese Paul Watson, anima di Sea Shepherd dal 1977: «Non possiamo competere», ha detto. Intercettare le navi del nemico è ormai impossibile, perché i giapponesi impiegano tecnologia satellitare militare per sfuggire ai loro inseguitori. Ci sono anche nuove leggi anti-terrorismo approvate da Tokyo, e l’ingiunzione di un tribunale americano di non avvicinarsi a meno di 500 metri dalle navi giapponesi.

Negli ultimi dodici anni, la Sea Shepherd, fondata da Paul Watson, spesso criticato per i suoi metodi non proprio convenzionali, ha salvato 6500 cetacei, contribuendo a ridurre la quota annuale di caccia giapponese da mille esemplari a 333. Dalle battaglie contro i cacciatori di foche in Canada, con la sua filosofia di «aggressione non-violenta», il gruppo no-profit è cresciuto fino a diventare l’emblema dell’attivismo ambientalista d’assalto, fino a ispirare la serie tv «Guerra alle baleniere».

Maria Azzarello