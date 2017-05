Giappone: Papa Francesco invitato da governatore Hiroshima Hidehiko Yuzaki

TOKYO, 04 MAGGIO - Il governatore di Hiroshima Hidehiko Yuzaki ha invitato pubblicamente Papa Francesco a visitare la città colpita dalla bomba atomica oltre 70 anni fa e inoltrare un messaggio di pace alla comunità mondiale.

"Hiroshima è il simbolo della ricostruzione, della speranza e della pace - ha detto Yuzaki - una visita di Papa Francesco potrebbe convogliare l'attenzione del mondo e aprire un dibattito a livello globale per l'eliminazione delle armi nucleari".L'invito è giunto durante una visita in Vaticano, e in seguito all'incontro con il segretario di Stato della SantaSede, il cardinale Pietro Parolin, ed è stato ampiamente ripreso dalla stampa nipponica. Francesco ha più volte sollevato la questione del disarmo nucleare e l'eventuale trasferta a Hiroshima sarebbe il primo viaggio di un pontefice in Giappone dalla visita di Giovanni Paolo II nel 1981.